最近有民眾發現空中走廊好像又再施工，懷疑要擴建，對此屋主出面澄清，是在施工沒錯，但是是要拆除，會在月底前拆除完畢。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣員林市莒光路某巷弄正上方，1「條」違法搭建的空中走廊，連接屋主的兩邊的房屋，不過去年被檢舉違建後，公所要求屋主拆除，但最近有民眾發現空中走廊好像又再施工，懷疑要擴建，對此屋主出面澄清，是在施工沒錯，但是是要拆除，會在月底前拆除完畢。

這條奇葩的鐵皮空中走廊，就搭建在莒光路旁巷弄的正上方，不過當地民眾早已見怪不怪，據了解這條空中走廊已經建了20餘年，但前年遭判定為違建，公所要求屋主拆除，直到最近才開始看見屋主動工。

屋主表示，他們自費花了快20萬元請來來拆，預計要全部都要拆掉，公所給的期限是這個月的19日，但因為最近天氣我們預計24日會全部拆除完畢，這部分已經有報請縣府知道。

不過屋主也強調，他擁有這條路的產權，認為都已經把路讓給民眾通行了，只是在天空搭建鐵皮屋又不影響通行，還被要求拆除，真的覺得很委屈，不過仍會依照規定在時間內拆除。

員林市公所表示，依規定現有巷道必需讓出來給公眾使用，主要是為了避免去影響救災，因此還是要要把現有巷道上方的空間讓出來，而除了會影響救災外，這條空中走廊在興建時也沒有取得建照，因此才會要求拆除，若沒在期限內拆除，將會依法斷水、斷電。