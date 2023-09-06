過去總認為癌症是老人的專利，不過一項最新研究卻指出，過去30年來，全球50歲以下罹患癌症的人口急劇增加，成長幅度將近8成，相關研究結果已刊登在《英國醫學期刊腫瘤學》（BMJ Oncology）。

根據《衛報》、BBC報導，由美國、中國和英國等專家組成的團隊指出，在2019年，全球50歲以下的新發癌症為326萬例，比1990年增加了79%，另有超過百萬名50歲以下人口因為癌症死亡，增幅突破25%。

這項研究涵蓋204個國家、29種癌症數據，是首次以全球各國為調查對象。在所有病例中，以「乳癌」所占比例最高，平均每10萬人口中，就有13.7人患病，3.5人因此死亡。

全球罹癌人口有年輕化趨勢，根據2019年數據，乳癌的患病和死亡比例均為最高。（示意圖／Shutterstock）

除了乳癌之外，與呼吸、消化系統和皮膚相關的癌症也名列致死排行榜前茅。死亡人數增長最快的是腎癌和卵巢癌。

研究人員表示，雖然基因是導致罹癌的原因之一，但數據卻說明，攝取過多紅肉和高鹽飲食，加上抽菸、喝酒、運動不足、體重超標、高血糖等，才是造成50歲以下人口罹癌數增加的主要因素。

不過專家也說，目前他們仍需深入研究，才能進一步了解「癌症年輕化」的成因。英國癌症研究協會的奈特（Claire Knight）博士補充表示，「無論這看起來多麼令人擔憂，癌症基本上仍是老年疾病，全球新癌症病例大多是從50歲以上的族群中診斷出來。」