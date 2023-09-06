周男以市價6萬多元顯卡幫粉絲搶票。(林郁平攝)

文化部司長吳宜璇(左二)6日到刑事局參加記者會。(林郁平攝)

文化創意產業發展法今年6月2日正式上路，為杜絕加價轉售、不正掃票亂象，刑事局偵查第九大隊加強網路巡邏，日前首度查獲搶票黃牛，將30歲周姓電腦工程師逮捕到案，發現他用自寫的程式，4秒鐘就能搶到熱門演唱會的門票，讓其他粉絲既羨慕又氣憤。

警方調查，周男在網路成立搶票工作室，自行研發程式，可先設定好要購買的日期、票價、座位區等參數，並以AI深度學習CNN(卷積神經網絡)演算法回答售票業者的問題，及辨識圖形驗證碼，等待一開賣，不用起床操作，4秒鐘就能搶到票。

周男還利用VPN跳板規避購票規定，並用1G的高速網路、售價6萬多元的顯示卡搶票，再以每張1至3000元不等代購費，自2014年迄今吸引眾多粉絲委託代搶演唱會票券。

專案小組日前前往周男住處搜索，當場查獲周男，查扣電腦2部、手機1支、存摺1本、多種搶票程式等贓證物，周男坦承自寫電腦搶票程式，代客搶各大售票系統所販售的演唱會票券，警方將他移送地檢署偵辦，周男已依法繳交27萬多元犯罪所得，獲緩起訴處分。

刑事局表示，文化創意產業發展法正式施行後，與文化部組成「打牛小組」，針對不肖業者以電腦程式不正掃票亂象加強查緝。警方表示，以電腦程式不正方式搶票恐觸犯文化創意產業發展法，以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買藝文表演票券，取得訂票或取票憑證者，處3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金。