其中銀行子公司獲利成長一倍、證券子公司獲利成長4.7倍、票券子公司獲利維持歷年水準、投信子公司獲利成長26%；另外銀行子公司持續聚焦全球供應鏈移動商機，上半年海外及OBU稅前淨利較去年同期大幅成長51.9%；銀行高資產業務穩健成長，截至今年上半年，管理資產規模排名第二，私人銀行業務預計於今年9月底正式營運；兆豐集團在ESG企業永續經營上屢奪佳績，今年6月更榮獲證交所第九屆「公司治理評鑑」前5%的肯定，且於今年4月簽署科學基礎減量目標倡議(SBTi)承諾，朝2050年達淨零排放目標邁進。

兆豐金今年H1的ROE達12.34%，ROA為0.86%。總資產為4.21兆元，年減3%。

兆豐金控總經理蕭玉美表示，展望2023年下半年，考量全球市場不確定性仍存在，兆豐集團業務發展重點仍以風險控管為優先，並持續調結構、拉利差、增手收、擴行銷及強數位；銀行子公司將以風險可控為前提，持續加強國內外分行合作，快速掌握供應鏈等商情，以跨境平台串聯全球資源、服務及金流，為全球台商及其協力廠提供全方位服務。產業選擇上，將聚焦在全球供應鏈移動之潛力成長產業，並優先建立綠能、永續發展產業部位，優化放款結構並維持良好資產品質，以帶動獲利穩健成長。票券子公司因受市場仍處升息環境影響，持續積極拓展潛在客戶、伺機布局投資部位，以增進收益及減緩資金走升壓力。

兆豐金控2023年上半年稅後淨利達187.7億元，較去年同期大幅成長136%，創金控成立以來半年期間獲利新高；另累積至今年7月稅後淨利則一舉突破200億，達220.9億元，年成長率87%，EPS為1.58元，為公股金控第一。

其中銀行子公司因利差擴大並增加債票券投資部位，促使淨利息收益穩健成長，再加上貨幣交換利益及財務操作利益表現亮眼，今年上半年稅後淨利達185.1億元，相較去年同期大幅成長一倍。票券子公司雖面臨債市波動劇烈，但專業團隊積極調整票債券操作，使得獲利能力仍維持歷年水準。另外，獲利雙引擎之一的證券子公司今年自營投資部位及承銷業務績效佳，上半年稅後淨利達10.9億元，相較去年同期成長466%。產險子公司今年上半年表現雖受到再保提存的影響，但如果剔除防疫險相關影響數，核保利潤為2.8億元，較去年同期成長113%，其中火險業務較去年同期成長30%、汽車保險較去年同期成長9%，事實上今年7月單月獲利已達9千萬元，核心獲利持續改善中。

銀行子公司在企業金融持續聚焦全球供應鏈移動商機，善用各海外據點厚實的客戶基礎、豐富的在地經驗、便利的通匯及全球金融網提供台商完善的一站式服務，尤其是新南向國家例如泰國、越南、新加坡以及美國及日本等地，持續是兆豐海外業務拓展的重點； 兆豐銀行今年上半年海外及OBU稅前淨利達71.17億元，相較去年同期大幅成長51.9%。

消費金融方面，財富管理業務今年表現亮眼，高資產業務自開辦以來，客戶數及管理資產規模呈穩健成長且領先同業，截至今年上半年，管理資產規模為新台幣1,315億元，排名第二，再加上兆豐私人銀行業務預計於2023年9月底正式展開營運，提供高端客戶量身訂做之全方位服務，藉以提升兆豐銀行客戶經營之深度及廣度，未來在手續費收益的部分，應該會有更好的表現。

另外，兆豐集團今年共同行銷業務大有斬獲，今年上半年共同行銷所增加的收入達4.6億元，年化成長率達17.7%。兆豐集團在ESG企業永續經營上屢奪佳績，除了今年首次獲選納入「2022 DJSI世界及新興市場指數」成分股外，今年6月更榮獲證交所第九屆「公司治理評鑑」前5%的肯定；特別在永續金融方面，截至今年六月底，兆豐銀行永續金融投融資總額達7,210億元，另外兆豐集團持有永續債券餘額達143億元，且兆豐銀行也發行了兩檔永續債券，金額共30億元。此外，兆豐集團為響應巴黎協定之願景，兆豐金控亦於2023年4月簽署科學基礎減量目標倡議(SBTi)承諾，以科學基礎減量目標(SBT)設定減碳路徑，並設定2022 年為基準年，規劃至2030 年之溫室氣體(範疇一及範疇二)總量將減少42%以上，並於2050年達淨零排放。