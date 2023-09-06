新北市新店區公所辦理「新店溪遊記 和美停看聽」在地特色活動，以在地居民熟悉的和美山為主題，9月5日至28日起辦理趣味借位攝影比賽、劇本共創工作坊、秋日小旅行及老歌演唱會等系列活動，參加活動可獲得限量玻璃觀山杯或造型涼感巾精美小禮物，邀請民眾看見，聽見，走進和美山，體驗屬於新店在地的幸福文化。

新店區長陳怡君表示，承襲新店溪遊記每年不同的共創主題，今年以和美山為主題，邀請周邊在地居民及在地知名的天馬戲創作劇團共同創作獨一無二的和美山劇本，並規畫3場秋日小旅行，包括情侶同遊路線、親子尋寶路線及健腳勇者路線等3條路線，沿途都可遠眺或近距離欣賞碧潭風光，是親山又近水的加乘體驗。

此外，趣味借位攝影比賽讓民眾發揮創意並透過鏡頭捕捉和美山有趣以及動人的瞬間，系列活動壓軸28日的老歌演唱會，邀請葉佳修、邵大倫、涂佩岑、方寧等知名歌手演唱膾炙人口的懷舊歌曲，中場也會安排和美山劇場演出，讓民眾認識不同面向的和美山。

新店區公所表示，活動免費參加，為掌握活動人數並維護遊憩品質，請民眾事先線上報名，報名方式及活動詳請可查詢新店區公所官網及臉書粉絲專頁。