這次兩位修女將橫跨歐洲試圖消滅恐怖邪靈。（華納兄弟提供）

厲陰宅宇宙中最強大的邪靈《鬼修女II》即將在7日上映，故事發生在1956年的法國，1名牧師慘遭謀殺，某種邪惡正在散播，艾琳修女與黛博拉修女將橫跨歐洲，與鬼修女瓦拉克展開正面對決。

艾琳修女時隔4年成長了許多，變得堅強，渾身散發著自信，依舊善良、親切但已不那麼天真。鬼修女瓦拉克附身在她的朋友莫里斯身上，她就算再不願意也得放手一搏完成任務。雖然瓦拉克長期寄宿在莫里斯的體內活動，但被附身的莫里斯也能正常生活，這與過往被邪靈附身的情況不同，也讓艾琳修女不曉得該怎麼做。

不過這次艾琳修女不必孤軍奮戰，與絕佳搭檔黛博拉修女橫跨歐洲，追捕並消滅最強大的邪靈。黛博拉是一名見習修女，她的母親死於大火後，她的父親把她送到修道院修行；雖然黛博拉並不喜歡當修女，但她必須跳脫成見，並壓下心中恐懼，在危急時刻找到自己的信仰。

艾琳修女起初不想讓黛博拉修女加入這趟旅程，但黛博拉修女很堅強、不會盲目聽令，成為艾琳修女強大的後盾。兩人之間的友誼故事和張力，是片中的一大看點，她們盡可能拯救身邊所有人、拯救自己，也希望最終能拯救莫里斯。