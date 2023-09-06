民眾黨總統參選人柯文哲登記在柯文哲母親何瑞英名下的新竹老家，被爆有違建爭議，甚至有阻塞防火巷等。柯文哲今表示，要不是看到新聞，他都已經忘記他家有5樓了，他已經大約20年沒有上到5樓，不知道上面有什麼東西，倒是防火巷，「我媽媽氣得要死」。

柯文哲今天在醫療政策記者會說明，他媽媽告訴他，違建是30年前就有了，中間有改建1次，反正按照規則，如果被判定該拆就拆，「不要去講一大堆理由」，倒是防火巷，「我媽媽氣得要死」，媒體把前後剪掉，防火巷的鐵門不是他們家加裝的，地是我們的，但是鐵門是別人裝的，媒體就把前面都剪掉，只留下媽媽說地是他們的，做個新聞律師出來講說涉及公共危險，他痛斥，如果知道在做假新聞，這種媒體到底要不要譴責？

此外，民進黨總統參選人賴清德也被爆出老家疑似有違建，民進黨澄清是錯誤訊息，並稱是親戚所有，該建物有合法建照、屋頂遮蔽物為防止陽光照射影響老人家生活之增設設施。柯文哲酸回，「民進黨的解釋我是聽不懂，你蓋屋頂不是要防止陽光照射，不然做什麼用？防止被上天看到是不是？」