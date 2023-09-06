北市南門市場大樓於2019年12月1日開工，中途因多項缺失，如牆面破損、樓板接縫漏水等影響工期，才從原訂8月開幕延後至10月，市場處副處長高群荐表示，目前攤位皆已點交完畢正在進場裝修中，10月7日將試營運，預計10月底11月初開幕，試營運後會舉辦市場入厝、開幕活動。

高群荐表示，樓層攤商規畫原則上皆與原南門市場規畫相同，2樓為百貨攤、飲食攤，1樓為零售攤，B1為生鮮攤，改建另規畫將各攤販賣準備區及庫體區移至B2統一管理，因為舊南門是分散在各攤位間，不好管也易髒亂。

高群荐說明，目前攤位皆已點交完畢正在進場裝修中，10月7日將試營運，預計10月底11月初開幕，10月7日試營運開始後會舉辦市場入厝活動、開幕活動及雙11促銷活動，盼透過行銷活動吸引舊雨新知，延續南門市場盛況。

南門市場自治會長王銓國表示，將有254攤商進駐，都在陸續裝修中，大家初期可能比較不習慣新場地，也知道搬家很辛苦，但這裡是我們的根，在中繼市場總是要回去，未來試營運若有效缺失會要求新工處及市場處修正，邊做邊調整。

王銓國也說，南門市場改建後，不只外觀跟內部造型新穎，生鮮市場也會力求乾淨整潔，蔬菜水果也都很新鮮，讓民眾有逛百貨公司的氛圍，相信可以成為北市市場改建的指標，熟食、南北貨可以繼續發揚光大，歡迎大家試營運時來走逛。

至於南門中繼市場熄燈後，後續用地有何規畫，高群荐則說，9月30日後開始拆除中繼市場，拆除後用地點預計今年底還給國產署使用，此外，目前還有成功市場、環南市場正在改建，龍山商場1F及B1及士林市場在整修，其中龍山商場1F及B1地坪整修工程預計今年底完工。