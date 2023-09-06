受海葵颱風影響，中橫公路東段台8線117.4k關原路段路基掏空阻斷，缺口長約20公尺，颱風期間已封閉，漏夜搶修到今天下午5時可搶通，接續仍將執行原有災害路段復建工程，請駕駛人事先規劃行程，預作準備。

公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段表示，海葵颱風侵襲期間，台8線山區路段累積降雨量600毫米以上，達超大豪雨等級，台8線117.4k關原傳災情，雖然颱風已過，但高山水氣多、雲霧籠罩遲遲未散，午後強降雨，增加搶修困難。

幾過兩天重機械與人員進駐，漏夜投入路基缺口搶災工作，將於今(6)日17時如期完成搶通，接續執行夜間封路。

管制時間路段為：台8線117.4k(關原)路段，持續進行原有災害路段復建工程，明天開始恢復原施工管制時段，為「台8線114.6k~120.6k關原至金馬隧道東端」路段，每天上午7時至下午5時實施復建工程施工管制，並於施工管制期間排定有5次放行時段(上午7時至8時、上午10時至10時10分、中午12時至下午1時、下午3時至3時10分及下午5時至5時10分)，其他時間(含夜間)封閉管制。

另台8線110.7k ~114.6k大禹嶺至關原實施道路瀝青鋪設工程，白天施工期間配合117.4k關原災害路段實施交通管制。

公路總局籲請用路人颱風、豪雨期間，山區道路易發生坍方、落石及土石流等複合式災害，路況難以掌握，非必要勿進入山區道路，並注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。可利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息。