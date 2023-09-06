台北市衛生局新增2例登革熱病例，衛生局6日表示，本土確定病例及境外移入各1例，都住在士林區，本土病例是20多歲男性， 8月30日出現發燒、發冷、頭痛、肌肉痠痛等症狀，9月3日就醫後通報採檢，9月6日研判確診，個案於潛伏期間有台南市活動史，4位同住家人皆無症狀；境外移入病例是20多歲女性，9月4日自菲律賓入境，於機場檢疫採檢，9月6日研判確診。

衛生局表示，士林區公所已成立區級應變工作小組，由區長擔任指揮官，並發動社區清潔日進行孳生源清除，檢視戶內外是否有堆置廢棄的容器、雜物、桶、缸、甕、花盆及各式底盤、帆布、廢棄輪胎等，以減少病媒蚊孳生。

衛生局統計，截至9月6日早上9時，台北市累計38例登革熱確診病例，其中境外移入28例、本土病例10例，分布於5個行政區，含北投區及文山區各3例、中山區2例、大同區及士林區各1例。

衛生局說明，登革熱化學噴藥常使用含除蟲菊精或有機磷酯類的殺蟲劑，使用之劑量僅足以殺死蚊蟲，對人體毒性極低，民眾應配合噴消前後注意事項，包含噴藥前先孳清、關閉門窗、保護寵物、收好食物及物品；噴藥後，通風30分鐘再入內、擦拭地板及家具表面。

衛生局表示，化學防治噴藥雖可立即達到降低環境中病媒蚊密度效果，但進行病媒蚊孳生源清除才是登革熱防治的根本，如須至登革熱流行區活動，請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊藥劑，減少病媒蚊叮咬傳播風險。