農曆七月普渡向來是民間信仰祭祀大事，適逢疫情趨緩，全台包括廟宇、社區普渡活動絡繹不絕，以往深耕社區、提供服務的信義房屋於此時也化身社區好幫手，包括普渡流程引導、帶念祝禱文、布置普渡桌等等，光高雄明華博愛店單一分店半個月就協助20個社區進行普渡；而新莊公園店則在服務過程中碰到暴雨攪局，同仁捲袖、撩起褲管在積水中前進、為金爐撐傘，只為幫助社區順利完成普渡。

信義房屋以「先義後利」精神推動社區服務多年，一般認為民俗月是百工不宜的淡季，實際上在這個月份信義房屋同仁更加忙碌，各分店全員出動穿梭普渡會場包辦現場大小事，舉凡供品運送、普渡桌陳設、焚香分發、甚至流程帶領、念祝禱通通難不倒，更於現場提供涼扇、冰水等物資，以社區好幫手身分協助社區完成普渡、與居民一同祈求諸事平安。

今年受到極端氣候影響，夏季異常高溫，進入普渡旺季各地更時不時有午後雷陣雨，信義房屋新莊公園店在協助社區辦理普渡時，不巧碰上暴雨襲擊，社區中庭更因雨勢過大排水不及導致積水，但分店同仁仍全員出動，在雨中捲起褲管赤腳涉水運送供品，眼見焚燒金紙時大雨持續不斷，同仁更主動與民眾一同幫金爐打傘，讓火不致熄滅。

信義房屋新莊公園店在大雨中協助社區運送普渡物資。(圖/信義房屋 提供)

新莊公園店無懼風雨、全員出動協助社區並非只有普渡時才會出現，作為社區芳鄰，信義房屋各分店亦經常依社區所需提供協助，包括社區會議籌辦、主持，或者是紗窗修補、反光鏡擦拭等，秉持「先義後利」的精神用心提供服務，讓信義房屋好鄰居的形象深植居民心中。

信義房屋創辦人周俊吉提到，希望民眾不只是買到一個好房子，更能了解並與所在的社區融合，若大家願意走出家門為自己所在的社區多付出一點，把家的概念往外擴張，人心就更能凝結，整個社區都能是一家。因此秉持「先義後利」精神，信義房屋以好鄰居身分走入社區，依據社區需求提供服務、一同打造社區，建立起居民對信義房屋的信任，對內鼓勵同仁發起與社區共好的行動，成為社區的好朋友、好鄰居，促成正向善的循環，和大眾一起共創永續好生活。