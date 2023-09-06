根據2022年12月英國William Russell發布的「全球最友善城市」，臺北市排名高居全球第9、亞洲第1，其中最讓各國人士喜愛的原因之一，就是多元族群文化的包容展現，不同國籍、族群、性別都可以在這個城市自由居住發展。

余仁文(布農族)耆老，於記者會開始前進行祈福儀式，祈求文化節系列活動順利舉辦。(台北市原民會提供)

臺北躍升為今日的國際級城市，其中少不了臺灣各地原住民數十載的奮鬥與貢獻，移居異地的族人在此落地生根，將原鄉部落美好的文化底蘊注入這個繁華都會，逐漸讓臺北市成為一座別具多元性及文化力的新家園。

臺北市政府王秋冬副祕書長致詞。(台北市原民會提供)

與會貴賓大家攜手大圍舞。(台北市原民會提供)

臺北市原住民族文化節系列活動為臺北市原住民族最重大的活動，每年吸引許多國際友人、全國民眾及原住民族人參與，展現原住民族多元文化的豐富面貌，廣受好評。今年2023「臺北市原住民族文化節」系列活動，延續2022年「原綻臺北城」的主題，以備受歡迎的「第三屆林班歌大賽」為文化節系列活動揭開序幕。

9月16日將在大安森林公園露天音樂臺進行的第三屆「原住民林班歌大賽」同樣是今年活動的一大亮點。「林班歌」緣起於1960年代臺灣經濟起飛時，原住民族人參與歷時約20年的山林墾地的工作，族人們在辛苦工作之餘圍坐飲食歌唱，以吉他伴奏，唱出內心苦悶與思鄉的情懷，許多即興創作的歌謠傳唱成一首首耳熟能詳的歌曲，此即為「林班歌」的由來。

此外，10月14日將於花博園區-花海廣場舉辦2023臺北市原住民族文化節的主題活動，除了有精彩的樂舞表演，現場更有各式各樣的原住民部落攤位市集，透過傳統美食、原住民藝術及手作創意，讓民眾盡情體驗最豐富的原住民各族文化。整個文化節的壓軸活動，則將在11月4日於天母運動公園舉行「原住民族運動會」，邀請全國原住民族健將參加此一屬於族人的體育盛事，同時讓市民們在參與熱鬧刺激競賽時，更能感受原住民族群多彩的文化魅力。