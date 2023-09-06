台中市豐洲二期地上物拆遷因縣市合併兩地辦法不一，民眾陳情不要差別待遇。市長盧秀燕表示，要補償因縣市合併受害的民眾，所以市府訂自治條例，依法補償。議員們擔心開此例後恐其他拆遷案恐問題不斷，主席張清照宣布撤銷此案，請市府檢討後從優辦理再送審。

豐洲一、二期因開發過程歷經台中縣市合併，導致二期與一期補償基準不同，二期民眾多次陳情，市府對此制定自治條例，補償差異項目部分。台中市長盧秀燕說，豐洲二期是例外，過去中央或其他地方政府也有碰到這個問題，用自治條例解決不是台中市府發明的。

盧秀燕強調，不能讓豐洲二期的地上物所有權人受害，豐洲二期已經拖了14年，不只有民眾辭世「等不到了」，很多廠商也在等工業區，加上市府任何支出都要有依據，因此訂定僅適用豐洲二期補償的自治條例，期盼議員通過此自治條例，讓市府在進行補償時有所法律依據。

議員李中表示，這項自治條例是空前但不會絕後，針對地上物補償台中只能有一套辦法，市府可針對現有補償辦法做調整，但若豐洲二期希望條件優於市府現有補償辦法，建議不要用相同名稱，避免造成其他徵收案子的麻煩。議員陳政顯、陳成添、蔡耀頡、陳淑華皆認為，應針對補償辦法做全面性檢討、調整，不能一市兩制。

議員羅永珍、陳清龍則為豐洲二期地上物所有權人請命，認為縣市合併產生的問題不是民眾的錯，豐洲二期已經拖14年了應盡速解決。主席張清照最後裁示，撤銷此案，請市府重新研議一致性重新辦理。