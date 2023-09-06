參與本案的消費者主張如果不是因為谷歌涉嫌壟斷，他們在應用程式上的花費可能降低，且有更多選擇。

谷歌否認有不當行為，並拒絕對擬議的和解方案發表評論。

這份文件並未披露和解的相關細節，僅透露代表猶他州總檢察長、集體訴訟原告以及谷歌公司的律師已經要求法官取消排定於11月6日舉行的庭審。雙方達成的和解協議尚需法院批准。

谷歌面臨的反壟斷訴訟牽涉廣泛，而本案只是其中之一。這項和解案並未解決Epic Games和Match Group等軟體開發公司對Google Play提起的訴訟。