王子（左起）、麻衣、徐若瑄、愛紗、歐弟。（陳俊吉攝）

女團選秀節目《未來少女》今（6日）錄製冠軍賽，少女製作人徐若瑄、未來導師邱勝翊（王子）、少女見證人歐弟（歐漢聲）、麻衣、愛紗、製作人詹仁雄、主持人木木（林葦妮）等人都出席收官記者會。隨著節目即將結束，少女製作人徐若瑄，忍不住感嘆有種失戀的感覺。

麻衣、愛紗擔任冠軍賽的少女見證人。（陳俊吉攝）

徐若瑄不捨節目結束。（陳俊吉攝）

她說，每個月都很期待錄影，看少女們的表演，「突然今天之後就不能有這個期待了，內心有種落空的感覺，少女應該也有這種心情，也可能因為我是從頭到尾的導師，心情比較激動一點」。

王子期許少女們未來發展。（陳俊吉攝）

王子同樣感覺遺憾，但也衷心祝福少女們未來有更多的發展，「她們即將出道邁向更多、更大的舞台，很替她們開心。她們每集播出都比前一次進步，我相信她們今天會帶來很棒的演出」。

44歲歐弟之前在節目中大秀舞技，今被問到身體還好嗎？他開玩笑說：「腰還好，只是骨盆有點歪掉，OK的」，他說其實上次沒有跳過癮，希望之後有機會在《原子2》多展現舞技。

歐弟日前在節目中跳舞，笑說骨盆歪掉。（陳俊吉攝）

今是《未來少女》總冠軍錄製，許多觀眾十分看好「薄荷水晶」將奪冠，歐弟表示最欣賞「薄荷水晶」跟「幽靈水晶」，「她們的表演風格很新，一對是現在已經很紅，另一隊對我而言像是神獸一樣的存在，就像是超夢，未來發展應該會很嚇人」。