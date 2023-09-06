國民黨台北市議員吳世正揭露，日前接獲民眾陳情，自己的孫子今年7月出生，欲申請輪狀病毒疫苗補助，但前提是要取得台北市兒童醫療補助證，也就是父、母之一（或監護人）要設籍並實際居住臺北市滿2年，因其父母設籍未滿2年，不符資格只能自費接種，陳情人認為限制不合理，盼能放寬。

吳世正說，有民眾向他陳情，自己的孫子今年7月出生，欲服用輪狀病毒疫苗並申請補助，但發現必須要取得台北市兒童醫療補助證，也就是父母其中一人必須得設籍在台北市2年，若未滿2年則僅能自費購買疫苗並服用。

吳世正認為，市府在有限的財政規畫下，為避免幽靈人口占用本市福利資源，規定設籍及居住年限也無可厚非，但是否要到兩年這麼久？少子化是國安議題，政府站在鼓勵生育的立場，應該盡力給予各種補助減輕父母的生養育負擔，以目前北市補助接種嬰幼兒輪狀病毒疫苗的人數及經費來看尚有餘裕，應可考量縮短設籍及居住年限，讓更多新生兒家庭受惠。

對此衛生局疾病管制科長張惠美表示，北市補助幼兒口服輪狀病毒疫苗行之有年，之所以將補助對象限制為「領有兒童醫療補助證的幼兒」，是希望台北市的經費可以用在台北市的市民身上；至於針對議員提出放寬、擴大補助範圍，未來會再評估，在作業程序上以及福利政策是不是涉及排擠，都要做相關因素的評估。

輪狀病毒疫苗主要是針對2個月到6個月大的幼兒，且並非用注射，而是以口服的方式。並且依廠牌不同，價格也會有所不同。衛生局表示，領有兒童醫療補助證的幼兒，每劑會補助一半的費用；若是屬第二類（經濟弱勢、健康弱勢）的幼兒則是全額補助。