桃園市中壢區吉林路拓寬工程完工日期一再延宕，引發用路人及居民不滿。（呂筱蟬攝）

桃園市中壢區吉林路是中壢工業區最重要的南北向道路，但靠近文中路段僅2線車道，交通尖峰時段塞車嚴重，市府執行拓寬工程，原定今年4月完工卻一再延宕，當地因工程施作不僅塗銷停車格，也讓塞車路況雪上加霜。市府新建工程處回應，因台電電桿下地工程延誤，將協請趕辦相關工程作業。

中壢區吉林路往南可銜接國道1號內壢交流道，往北可經文中路往國道2號南桃園交流道，是台1線重要替代道路，吉林路為4線道，到靠近文中路段卻變成僅2線道，形成交通瓶頸。市府於2021年執行該路段拓寬，工程範圍自中壢區文中路2段至松江南路，將原僅10公尺寬道路拓寬為18公尺寬雙向4車道。

市議員謝美英指出，市府宣稱「吉林路拓寬打造工業區後花園道路」，完工日期從今年4月變成9月，現在又變成12月，經詢問新工處，得到的回應是拓寬工程同步進行電桿地下化，60多支電桿下地，工程浩大牽動甚多。但她認為，工程目標既是要解決塞車問題，卻因完工時間一再延宕，讓該路段在上下班尖峰時段更是塞到動彈不得，居民、用路人苦不堪言，吉林路是重要路段，要求不管市府或是台電，都要協調施工廠商加派人力，力求縮短工期。

新工處工務科長張巍霈說，該路段在2021年12月開工，原定今年4月完工，因工程需由台電施作電桿下地，台電表示目前雖已完成下地管路埋設，但仍尚需辦理松江南路至文中路二段進線停電及拔桿作業，無法確切預估完成時間。他強調，將協請台電趕辦電纜下地施工作業，若能趕在10月完成，本案道路拓寬將配合趕工在今年12月底完工。