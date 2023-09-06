國民黨主席朱立倫今在中常會上致詞時宣布，最近將邀集所有藍營執政縣市首長以及各縣市重要負責人，開始推動成立各縣市的總統、立委聯合競選總部，下個月則將成立全國競選總部，他強調，國民黨要匯集各界力量，支持國民黨總統參選人侯友宜與立委，他並拜託黨內在各縣市或全國競選總部發揮整合力量，大家一起團結努力。

超過6成民眾希望下架民進黨，也認為國民黨侯友宜和民眾黨柯文哲的在野整合最有機會達成目標，對於政黨合作，朱立倫表示，國民黨要結合所有共同理念的朋友，不讓一些不公不義的事情再發生，兩岸兵凶戰危與對立情況繼續下去，同時包括未來憲政體制改革，一定要有閣揆同意權，重要部會首長要經立法院聽證，以及總統定期向立法院進行國情咨文報告，讓整個政府體制從現行偏向總統制，逐步走向雙首長制，最後再到責任內閣制。

朱立倫指出，對於公共政策、政黨之間，包括電的問題、能源的議題、社福的議題、醫療、產業與教育等，大家都可以一起討論；對兩岸的議題，必須要有共識，如果想要靠抗中、反中、去中化的政黨絕對不是夥伴，只要願意同樣為了兩岸和平、讓民眾過好日子的朋友，就是應該要結合的對象。

朱立倫認為，對於打擊不公、不義、不法的事務，侯友宜已經提出將要恢復特偵組，是在野政黨們可以一起努力的，這就是理念的結合。從這樣的堆疊開始，再到立法院，再到總統選舉，大家一起團結合作，下架不公不義、下架造成兵凶戰危的民進黨，這才是我們大家共同努力的目標。

朱立倫提及，最近將邀集國民黨執政的縣市長，以及重要的各縣市負責人，開始推動各縣市的競選總部，是總統與立委的聯合競選總部；下個月將成立全國競選總部，也是總統與立委的競選總部。

朱立倫強調，這些總部的推動就是要彙集社會各界的力量來支持我們的候選人，包括總統提名的侯友宜同志與各立委提名同志。我們要彙集所有的力量，請中常委們與同志們在各縣市，或中央的全國聯合競選總部中，發揮關鍵性的整合力量，大家一起團結努力。