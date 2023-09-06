林志穎今（6）日出席公益活動，擔任聯合勸募愛心大使，這是他車禍後首次在台的公開活動。提到身體狀況，林志穎說看起來雖然像康復，但其實只恢復到6、7成，還沒有百分之百恢復，體力明顯大不如前，有容易感冒、聲音容易沙啞，先前還確診發高燒一整周，他現場也示範重創的右手，目前只能舉到一半的高度，現在每天還是會壓牆復健，「雖然很痛，但我告訴自己一定會好的，每個月都在進步就好。」

住院期間林志穎體重從原本的62公斤，瘦到剩下50初公斤，他說剛在醫院的2個禮拜，視力是模糊的，幾乎看不到，「現在能看到已經是很幸運了。」躺在醫院的一整個月沒有胃口，一直在睡覺休息，當時也沒有人敢告訴他究竟傷得多重。回家後他積極復健，即使有時因為太疼痛，遇到挫折，但仍努力讓自己復原，希望自己的努力不懈可以為正在受傷、曾經受傷的人帶來一些力量。

他今天也提到這一年多來的心理轉變，從去年很受傷到現在勇敢站出來，他坦言發生這樣的事情他不能接受，尤其當時車上還有家人，「發生這樣的事情，我還是很難過，這是我不允許犯的錯，我自己在賽車上發生這樣事情就算了，但造成小孩子有狀況我不能接受，還好受傷是我。」他們在家也盡量不提這件事，不要讓孩子有陰影。