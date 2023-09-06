不少上班族早上會到超商買咖啡醒腦，近日一名女網友分享，最近去7-ELEVEn買特大杯拿鐵，卻收到比以往更大容量的咖啡，後來才發現店員做成「超大杯咖啡」，超巨尺寸讓她當場笑歪，貼文引起網友討論，另有內行網友分享，這是新推出的超大杯咖啡，一杯900毫升，要價89元，比原先最大容量的特大杯咖啡665毫升、70元，多了245毫升，但也貴了19元，且每間店的杯子數量有限，有時候想買也買不到。

一名女網友昨天在臉書社團《7-11全家 各超商新品資訊共享》上分享，某天去7-ELEVEn買咖啡，想買比大杯容量再大一點的，因此她告訴店員她要特大杯的冰拿鐵，結果店員卻拿給她一杯「巨無霸」拿鐵，讓她當場傻眼。

女網友表示，她過去也曾點過特大杯的咖啡，但印象中尺寸沒那麼大，因此她拿到這杯「超巨咖啡」的當下忍不住笑出來，拿出悠遊卡放在旁邊比較，讓她忍不住驚呼「小七是什麼時候推出這種好大一杯容量的咖啡啦」

巨無霸尺寸的咖啡引起網友討論，「之前買過1次，結果喝了2天才把咖啡全都喝完，下次不敢再買」、「這個新尺寸真的超大杯」、「應該要叫特特大杯」、「這個賣一陣子了啦！超大咖，真的可以喝一整天」。

另有內行網友解釋，這其實是「超大杯」咖啡，已經推出一陣子了，一杯容量900毫升，比起「特大杯」655毫升，足足多了245毫升；不過每間店分配到的杯子數量好像不多，有時候想買也買不到。