宏達電8月自結合併營業收入2.56億元，月增加5.79%、年減少18.13%。累計1至8月累計自結合併營業收入為26.17億元、年減少4.14%。

宏達電持續在VR/AR、智慧型手機領域求發展。VR/AR方面，宏達電旗下VIVE Arts在數位發展部數位產業署及高雄市政府的鼎力支持下，促成《永恆聖母院》世界巡迴展首站設在高雄。VIVE Arts以VR技術支援巴黎聖母院虛擬重生計畫，帶領觀眾以獨特的沉浸式體驗，飽覽聖殿的興起與藝術資產。透過配備5K高解析螢幕VIVE Focus 3和VIVE獨特LBE場域定位追蹤技術，讓民眾能在大場域空間比擬真實情境自由走動及多人共遊。

智慧型手機領域上，為搶佔下半年市場銷售商機，宏達電再推出U23 pro新色「迷霧紅」，主打大螢幕、大電力、億級像素相機和防水等功能，並同時支援多項充電功能，更結合自家元宇宙優勢，提供消費者全方位實用體驗，做出市場區別度。