近日爆出蛋品進口商「超思」，以50萬資本額卻能拿政府1.75億補助、進口8814萬顆蛋，引發外界議論；國民黨主席朱立倫今在中常會上直言，農業部長陳吉仲從頭到尾好像超思的發言人，都在為超思辯解。其實大家不需聽到陳吉仲辯解，大家需要的是真相，政府為什麼花公帑進口這些蛋，而進口這些蛋補貼合不合理？

朱立倫表示，首先針對最近軍人發生的自戕事件，表達非常遺憾和痛心！他指出，軍人節剛過，一位海軍陸戰隊的中尉連長自戕，其中是不是有很多需要檢討、反省？尤其今年以來，已經連續發生第七起的國軍弟兄輕生事件，對於所有父母而言是非常傷心的事情，這是一個非常重要的議題，尤其國軍現在所受的戰備壓力非常大。

朱立倫表示，面對明年即將延長一年的兵役，很多的父母都擔憂這個議題，如果不能改善國軍面對的壓力與心理健康的議題，對所有的父母而言，這是非常大的壓力。作為負責任的政黨，希望朝野各政黨共同面對這項問題。他強調，兩岸之間能和諧、和平、緩和，是所有家長們最大心願，不要再讓孩子們面對這麼大的壓力。

至於近期民生最關心的進口蛋議題，朱立倫表示，今年初開始，發生缺蛋危機，近期竟然爆發進口蛋所產生的種種弊案。他指出，農業部長今天的記者會中好像是超思的發言人，都在為超思辯解，「其實我們不需要聽到超思由農業部長來辯解，我們需要的是真相」。

朱立倫說，政府為什麼花這些公帑進口這些蛋？而進口蛋的補貼合不合理？請問賴清德還是擔任行政院長，可以接受這樣的補貼嗎？有些蛋還補貼到32元，這樣合理嗎？為什麼是這些廠商來進口，一定要向所有民眾做明確的說明，一家剛成立、資本額只有50萬的公司，可以獲得約一、兩億的補貼，又可以進口8800多萬顆的蛋，民眾當然會有質疑。

朱立倫質疑，進口的蛋符不符合健康的要求？是不是有禽流感的疑慮？或安全性如何？這些才是農業部長需要回答的，不要從頭到尾變成超思的發言人，什麼時候成立這家公司？為什麼資本額是50萬？為什麼由這家公司進口？為什麼這家公司有國外的關係？這些是超思要回答的，不是農業部長要回答的。農業部長要回答是背後政策訂定的動機是什麼？政策執行的過程有沒有弊端？

朱立倫認為，民眾的疑慮都沒有回答，這是所有民眾絕對無法接受的，他要求國民黨與立法院黨團一定要追究到底，絕對不容許這樣發國難財，缺電時賺光電財、缺快篩、缺疫苗時就賺快篩、疫苗的錢，缺蛋的時候又賺進口蛋的錢，這是民眾絕對沒有辦法接受的。

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