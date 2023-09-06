農業部專案進口雞蛋驚爆由資本額50萬元的1人公司「超思」，獨攬6成專案進口量，引發議論，即便農業部長陳吉仲今（6）日親上火線公開合約內容，仍無法平息怒火。對此，一份最新的網路投票針對「超思標到農業部標案惹議，甚至進口不合規雞蛋，你認為陳吉仲是否要下台負責？」進行調查，高達94％網友喊話要陳下台。

超思在專案進口的爭議引發諸多質疑，農業部今公開中央畜產會與超思公司簽定的緊急進口雞蛋合約內容，並提出合約六大重點，向社會大眾證明政府不是補助特定進口商，而是吸收關稅、營業稅和管銷成本。陳吉仲也強調，超思資本額只有50萬，但在先墊付貨款上，超思顯然有清償能力。

YouTube頻道《野電視94強》今發起最新網路投票，截至下午3點半，已有逾1.8萬人參與。針對「超思標到農業部標案惹議，甚至進口不合規雞蛋，你認為陳吉仲是否要下台負責？」的題目，認為「不能把持人民食安，陳吉仲一定要下台！民進黨不能再執政！」的網友高達94％，認為「我覺得陳吉仲做的很好」的網友僅6％。

對此，網友表示「無能官員就該下台接受調查，還台灣乾淨政治環境」、「不只要下台，還要追查看看有多少人因此圖利」、「還好意思開記者會，真的不要臉到家」、「不但要下台，還要追法律責任」。另外，有網友諷刺表示「其實不下台，繼續敗票也是一種操作」、「絕對不會下台，堅強毅力無人能比」、「民進黨沒有下台這選項，只有高升」。