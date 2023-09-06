燕窩專家琉元堂中秋推一系列限時優惠，包括「珍品燕窩飲禮盒」，內含珍品燕窩飲5入，3盒優惠價4500元。（琉元堂提供／朱世凱台北傳真）

湛盧咖啡推出的「湛盧中秋餘香禮盒」，優惠價980元。（湛盧咖啡提供／朱世凱台北傳真）

疫情解禁帶動送禮市場回溫，電商曾指，近2周中秋節相關產品的關鍵字搜尋量竄升200％以上。現在就連速食、保健品品牌都看好這波商機紛推各式禮盒。繼光香香雞跨界與實心蛋捲聯手推50周年限定版蛋捲禮盒；養生趨勢興盛，想吃得少負擔些的消費者則可選琉元堂「頂級琉元燕盞禮盒」，限時享特價優惠。

繼光香香雞於中秋節前夕攜台中十大伴手禮首獎—實心蛋捲聯手推50周年限定版蛋捲禮盒，標榜口感蓬鬆酥脆，雞肉鬆內餡香氣十足。「實心蛋捲-香香雞口味」（4入／單盒）售價110元；實心蛋捲-經典四入禮盒（4盒裝）售價470元；另7日至20日限時兩周推出購買任一經典組合，即可半價加購人氣炸物四選一，包括阿根廷魷魚、墨魚甜不辣等，最高現折67元。

燕窩專家琉元堂也瞄準節日送禮的商機，即日起至30日推出「中秋饗燕限時優惠」，活動期間，購買明星商品「珍品燕窩飲禮盒」與「醇雞精華飲禮盒」享三盒特價優惠，購買「頂級琉元燕盞150g禮盒」或「琉元堂四合龍紋一品燕18入禮盒」即贈燕窩機，輕鬆在家享受滋補時光。其中「頂級琉元燕盞禮盒」號稱使用頂級的印尼乾燕盞，巧妙運用乾挑手法緊鎖水解胺基酸，保留乾燕窩營養價值，口感細緻滑順。

不愛甜食的消費者也能挑選咖啡品牌湛盧推出的「湛盧中秋餘香禮盒」，禮盒為展現融合傳統與現代意象的中秋氛圍，採用生動活潑的互補色，創造出典雅的韻味，內含2023年限定的紀念款風味濾掛咖啡（20入），其選用源自衣索比亞的巴西精品咖啡豆，經過資深咖啡人數次的烘焙試驗與配比，最終以中淺烘焙製成，入口首先感受柑橘的微酸，隨之而來是白桃的甜感風味，入喉後則會回甘並伴隨細膩茶感尾韻，自13日起至30日購買「湛盧中秋餘香禮盒」即享優惠價980元，於湛盧官網購買兩盒以上再享6折起好康。