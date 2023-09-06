菲律賓總統小馬可仕今天說，堅決反對將南海爭端簡單概括為兩大強權競逐的「誤導性說法」，並指南海和平的遠景至今仍是「遙遠的現實」。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在印尼舉辦的東南亞國家協會（ASEAN）峰會場邊會議說：「菲律賓堅決反對單純從兩大強權間戰略競爭的角度，看待南海爭端的誤導性說法。」

他表示：「這不僅否定了我們的獨立性和主導權，也無視我們（在南海）擁有的合法利益。」

小馬可仕說：「我們面臨的挑戰仍然是：絕不允許國際和平秩序受制於強權勢力（the forces of might），以實現霸權野心。和平的未來現今取決於我們如何共同應對此和平的挑戰。」

小馬可仕致詞時未點名任何國家，但中國海警船8月初在南海向菲國海巡船和補給船發射高壓水柱，阻撓菲方赴仁愛暗沙補給，緊張情勢升高。另外，北京當局日前新發布的「2023年版標準地圖」將台灣、南海諸島及中印爭議領土納入中國疆域，引發台灣、印度和菲律賓等多國抗議。

菲律賓、中國、台灣、馬來西亞、汶萊、越南和印尼等國在南海存在主權爭議。

中國外交部發言人汪文斌7月曾指美國是2016年南海仲裁的「始作俑者和幕後操手」，每年在此裁決出爐週年之際渲染炒作，企圖以此向中方施壓。

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，美國國務院顧問查列特（Derek Chollet）當時說，相關指控是「荒謬的」，「坦白說，我認為這是侮辱菲律賓」。

小馬可仕說：「我們對南海的遠景是一片和平、穩定和繁榮的海洋。遺憾的是，這至今仍是遙遠的現實。」

他指出：「隨著強權間的緊張局勢和互不信任升級，誤判的前景可能席捲此地區，為我們所有人帶來最嚴重的後果。我們亟需運用東協區域架構，作為承諾相互理解、戰略互信及和平解決爭端的外交橋梁。」

小馬可仕表示：「讓我明說，我們不尋求衝突，但身為公民和國家領袖，我們有責任始終挺身而出，因應在南海的主權、主權權利和海洋管轄權的任何挑戰。」

新聞網站Rappler報導，菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）在印尼告訴菲國媒體，應美日兩國之邀，小馬可仕預計7日將與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）及日本首相岸田文雄會談。

他表示，美日菲三方會談「極有可能」討論南海爭議和經濟合作議題。