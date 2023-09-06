鴻海集團創辦人郭台銘日前宣布獨立參選，加速在野整合腳步，傳出國民黨、民眾黨朝向「9月先談立委、10月再談總統」二階段合作模式進行。民眾黨總統參選人柯文哲今天重申，主要政黨領袖應該坐下來談國家重要議題，不要一下就說立委要幾席，老百姓更關心的是到底台灣何去何從。

對於在野合作，柯文哲今天指出，不管是選舉或執政，都當做改變政治文化的社會運動，他去新加坡訪問時，曾詢問對方在中美之間似乎應付的很好，台灣有哪個地方需要處理？結果被新加坡高層當面嗆他「台灣內部都沒共識，怎麼有辦法應付對外的兩岸關係？」

柯文哲說，他自己想想也對，台灣有很多內部問題，包括18歲公民權、閣揆同意權，甚至是兩岸關係，其實主要政黨領袖真的要坐下來談，他上次點名總統蔡英文出面召集，但不管蔡總統召集與否，主要政黨領袖要出來談，總是有些基本共識要先解決，若基本共識都不解決，每天在立院丟水球、丟豬內臟，這不是辦法。

柯文哲認為，很多問題應該要拿出來討論，包括18歲公民權要不要推、閣揆同意權要不要推？總統要不要國情報告、接受政黨質詢？以及是否比照美，國重要官員經過國會委員會公聽證，美國要任命一個國務卿要參議院同意，而大使要到外交委員會報告，他認為台灣重要內部問題，包括兩岸關係，主要政黨領袖應該出來談，大家高來高去這不是辦法。

對於是否和國民黨主席朱立倫通電話？柯文哲說，沒有，不是電話啦，「我沒有跟他講過電話。」但雙方幕僚一定會認識，平常有溝通，做為政黨領袖，大家應該先討論國家重要議題，不要一下就跳到說立委要幾席、我要幾席，老百姓更關心的是到底台灣何去何從。