健康意識抬頭，越來越多人知道精緻澱粉會使人發胖，但人也不可能一輩子只吃地瓜、糙米飯，減重醫師蕭捷健表示，民眾可掌握3方式，可避免讓精緻澱粉內的糖轉成脂肪形式儲存，包括吃甜點前，先吃蛋白質、先吃蔬菜、少量慢慢吃，可有效預防精緻糖成為身上的肥油，且能維持血糖的穩定。

蕭捷健在其臉書表示，當人吃下糖後，糖會變成肝醣儲存於肝臟或肌肉，也可能變成三酸甘油酯、亦即脂肪。精緻糖之所以會容易變成脂肪，主要是因為很容易被人體吸收，使得血糖快速上升，導致身體分泌大量胰島素，而當人體胰島素濃度升高時，糖類就很容易轉變脂肪儲存脂肪組織內。

但他也表示，若民眾真要吃精緻糖時，仍有3招可讓它不要變成脂肪。

1. 先吃蛋白質：餐前吃20~30克蛋白質，能夠有效延緩糖被人體吸收的速度，建議此時攝取的蛋白質不能過少，以免效果不佳，不能只吃一顆茶葉蛋（含7克蛋白質) 。

2. 先吃蔬菜：研究發現，餐前攝取10克纖維（約3拳頭分量的蔬菜），也能穩定飯後血糖，甚至降低膽固醇。

3. 少量慢慢吃：建議甜點份量小一點，且慢慢食用，既可避免過多精緻糖的攝取，還可讓血糖上升速度緩慢些，以避免胰島素濃度快速上升引發的脂肪堆積。

蕭捷健建議，民眾可在吃甜點前，先去超商買一塊約含20克蛋白質的雞胸肉、一盒含6克纖維的沙拉，或是把甜點放在餐後，減少主食的攝取量，就可避免發胖機率。