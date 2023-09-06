新冠肺炎疫苗接種受害救濟審議仍緩慢，繼先前多次召開記者會呼籲蔡政府加快審議速度，國民黨立院黨團今再召開記者會，邀集協助受害民眾第一線法律諮詢的翁伊吟律師，呼籲政府加速疫苗受害審議時程，認定標準要從寬，以及審議申請從簡，不要讓受害人和家屬造成二次傷害，確保受害人法律保障應有的權益。

本身也是疫苗接種不良反應受害人的翁伊吟律師說，在第一線接受許多遭到疫苗接種不良反應的個人或是家屬，有離世者、成殘者，訴說接種後失去摯愛的親人、失去家庭經濟支柱，生活受到打擊、崩潰、痛苦。但這群受害人和家屬，等待審議平均都在1年以上，且審議結果出來後，即便是無法確定關聯性，或是由醫師開立與疫苗施打相關診斷證明，獲得審議補償金額還是非常的低。

翁伊吟指出，絕大多數申請審議案件都遭不予救濟審議判定，只能再進行訴願程序，這又是一條漫長的等待；其中又有許多經濟狀況不好的受害者，帶著孩子求助法律諮詢時崩潰大哭，經歷一次又一次的情境衝擊，講到激動處，她更哽咽表示「相當痛苦！」希望政府真的能夠為受害人感同身受。

施打AZ疫苗造成不良反應的受害者曾婉琳說，施打疫苗後造成下肢腫脹，緊急送醫急診診斷為下肢靜脈血栓，住院三天治療，必須長期服用抗凝血劑。一年後，血栓脫落流入肺部壓迫心臟，出現肺栓塞和心臟衰竭現象，曾因此住院開出病危通知，目前只能長期吃藥控制病情，醫師開立終身無法工作診斷。但申請疫苗接種受害救濟已經一年多，迄今完全沒有下文，因為無法正常工作，又必須扶養在安養院的母親，經濟壓力大到喘不過氣，為此她向蔡英文總統喊話，希望能幫幫疫苗施打受害者。

黨團書記長謝衣鳯說，過去幾年來COVID-19疫苗接種受害民眾非常多，據衛福部食藥署統計，2021年3月22日到7月31日，COVID-19疫苗接種後不良反應通報總計有21208件；衛福部疾管署預防接種受害救濟業務統計，近3年累計9101件，遠遠不及通報數，這代表COVID-19疫苗接種受害者，並沒有全部申請救濟。

謝衣鳯表示，截至今年7月14日，COVID-19疫苗接種受害救濟案件審理情形，申請數為7741件、已結案3512件。在結案數分類當中，「相關」、「無法確定」案件數為327件，「無關」但補助案件數為222件，這代表申請救濟能夠獲得救濟比例為9.31％，獲得補助比例為6.32％，救濟給付金額最高600萬元，僅有5件為「相關」死亡案件。

謝衣鳯指出，每月疫苗救濟審議件數為106件，以目前仍有4229件來推算，平均需要3.33年才能審議完畢。

黨團總召曾銘宗表示，國民黨團包括今天共召開8次疫苗受害救濟相關記者會，但蔡政府不理不睬；如施打AZ疫苗造成不良反應的受害者曾婉琳，申請審議一年多，一點消息也沒有，號稱溫暖堅韌的陳內閣，一點溫度、人性都沒有。雖去年9月27日總質詢時，行政院長蘇貞昌、衛福部薛瑞元承諾從寬處理，要2年內處理完，但結果卻是跳票。

曾銘宗指出，目前疫苗受害救濟有三大問題，一是手續繁複，要求受害人不斷補資料。二是時程太長，依照審議辦法規定，原則上6個月要完成審議，可延長3個月，最遲9個月要審議處理完畢，但事實上超過2年、3年的比比皆是，衛福部本身就違法。三是判定太難，依照最新審議資料統計，「有關」部分有123例，已經審議完成有3271例，真正認定與疫苗施打有關的只有3.7％，其他都被判定沒有因果關係，無法獲得相關補償。

國民黨立委費鴻泰則說，從衛福部今年2月27日COVID-19疫苗審議結果統計，尚未審議案件4229件，衛福部的確需要加快審議速度，必要時應增加審議小組人數。他認為因為疫苗是在緊急情況下授權施打，因此在疫苗接種不良反應的認定，必須從寬認定，不要折磨受害人和其家屬，在審議速度上必須要快，不要讓受害人和其家屬到二次傷害。

費鴻泰指出，蘇貞昌曾承諾加快審議速度，薛瑞元也說要加快審議速度，但到目前為止，都是口惠而實不至，呼籲行政院、衛福部加快審議速度、認定要寬，更要避免接種死亡家屬再遭受二次傷害。