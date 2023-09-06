報導指出，這項命令是最近幾周發布的，但尚不清楚其發布的範圍有多大。

除了蘋果之外，該報導沒有具體點名其他手機製造商。

中國國務院新聞辦公室和蘋果都尚未回應路透社的置評請求。

近年來，中國越來越重視數據安全，並對企業發布相關的新法與法遵要求。

今年5月，中國要求大型國有企業擔負起實現技術自主的重要角色，俾在這場與美國的賽局中提高自身籌碼。

美中緊張關係一直不見緩解，拜登政府已經與盟友聯手阻止中國取得先進的半導體設備，而北京當局則對波音和美光等美國大廠祭出銷售限制。