報導指出，這項命令是最近幾周發布的，但尚不清楚其發布的範圍有多大。
除了蘋果之外，該報導沒有具體點名其他手機製造商。
中國國務院新聞辦公室和蘋果都尚未回應路透社的置評請求。
近年來，中國越來越重視數據安全，並對企業發布相關的新法與法遵要求。
今年5月，中國要求大型國有企業擔負起實現技術自主的重要角色，俾在這場與美國的賽局中提高自身籌碼。
美中緊張關係一直不見緩解，拜登政府已經與盟友聯手阻止中國取得先進的半導體設備，而北京當局則對波音和美光等美國大廠祭出銷售限制。
《華爾街日報》周三報導，知情人士透露北京當局已經下令中央政府官員不得在工作中使用蘋果 iPhone與其他外國品牌手機，也不得帶進辦公室。
報導指出，這項命令是最近幾周發布的，但尚不清楚其發布的範圍有多大。
除了蘋果之外，該報導沒有具體點名其他手機製造商。
中國國務院新聞辦公室和蘋果都尚未回應路透社的置評請求。
近年來，中國越來越重視數據安全，並對企業發布相關的新法與法遵要求。
今年5月，中國要求大型國有企業擔負起實現技術自主的重要角色，俾在這場與美國的賽局中提高自身籌碼。
美中緊張關係一直不見緩解，拜登政府已經與盟友聯手阻止中國取得先進的半導體設備，而北京當局則對波音和美光等美國大廠祭出銷售限制。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。