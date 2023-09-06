胡光華說明，兆豐對碧桂園、中植系和恆大等企業曝險為零。

胡光華表示，中國經濟不如預期，國內需求大幅減少，股價、房市波動，未來恐有下行風險，兆豐金以風險控款為優先，但金控多年來都有在調整，目前大陸曝險占淨值比18%。

法人關切現金增資案的進度以及內容？對此，兆豐金總經理蕭玉美表示，現金增資案目前還在評估規畫中，詳細方案有確定後會再對外公告。兆豐金控因為子公司兆豐產險防疫險理賠損失嚴重，因此今年需要辦理現金增資，目前還在與大股東財政部協商有關現增的各項規畫。