胡光華說明，兆豐對碧桂園、中植系和恆大等企業曝險為零。
胡光華表示，中國經濟不如預期，國內需求大幅減少，股價、房市波動，未來恐有下行風險，兆豐金以風險控款為優先，但金控多年來都有在調整，目前大陸曝險占淨值比18%。
法人關切現金增資案的進度以及內容？對此，兆豐金總經理蕭玉美表示，現金增資案目前還在評估規畫中，詳細方案有確定後會再對外公告。兆豐金控因為子公司兆豐產險防疫險理賠損失嚴重，因此今年需要辦理現金增資，目前還在與大股東財政部協商有關現增的各項規畫。
兆豐金(2886)今舉行法說會，兆豐銀總經理胡光華表示，兆豐大陸曝險占淨值比約18%，主要的曝險產業如電子、通信、半導體等大型企業，其中台商占比約83%，非中國外資占比10%，剩下7%為財務不錯的陸資大型企業。
胡光華說明，兆豐對碧桂園、中植系和恆大等企業曝險為零。
胡光華表示，中國經濟不如預期，國內需求大幅減少，股價、房市波動，未來恐有下行風險，兆豐金以風險控款為優先，但金控多年來都有在調整，目前大陸曝險占淨值比18%。
法人關切現金增資案的進度以及內容？對此，兆豐金總經理蕭玉美表示，現金增資案目前還在評估規畫中，詳細方案有確定後會再對外公告。兆豐金控因為子公司兆豐產險防疫險理賠損失嚴重，因此今年需要辦理現金增資，目前還在與大股東財政部協商有關現增的各項規畫。
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