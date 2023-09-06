華為、中芯繞過拜登政府制裁，攜手打造華為新手機麒麟9000S晶片，更採用先進的7奈米技術，只差最先進3奈米製程幾個世代。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，「我們需要進一步了解這款手機的晶片技術，在未獲得更多訊息之前，不對特定晶片發表評論」。專家認為，對華為前美國供應商而言，是一個重大打擊。

綜合外媒報導，華為新手機Mate 60 Pro亮相，引發華府擔憂，因為這款手機擁有7奈米晶片和5G功能，由大陸設計和製造的麒麟9000S晶片，意味著華為突破美國5G晶片封鎖，美方祭出一連串制裁禁令，無法阻擋中國取得關鍵技術升級。

蘇利文周二（5日）在白宮簡報會上，面對記者提問時表示，「在我們獲得有關華為新手機技術的具體訊息之前，我不會對特定晶片和問題發表評論。但無論如何，美國應該繼續實施一系列技術限制，關注國家安全領域，而不是更廣泛的商業『脫鉤』問題。」

華為新手機晶片的驚人進展，印證美國晶片製造商先前示警，就是白宮制裁措施，反而會刺激中國加倍努力，打造美國技術的替代品。

有專家認為，華為推出新手機對所有華為前美國供應商是一個重大打擊。

事實上，美國半導體業者希望繼續向華為和其他中國大陸客戶提供產品，以維持市場市占率，避免美企在龐大的供應鏈中被排除在外