三星鄉安農溪雙賢二號橋現為常年舉辦全國賽輕艇激流的培訓場地，且近年來，宜蘭選手吳亭儀、吳融政、賴冠傑在國際賽事中成績都非常耀眼。（吳佩蓉攝）

三星鄉公所今開聯署記者會。（吳佩蓉攝）

預計在安農溪下游建造全長350公尺的輕艇激流賽道。（吳佩蓉攝）

由台北市、新北市聯合主辦的「2025世界壯年運動會」，其中輕艇激流項目定案在三星安農溪舉辦，全長350公尺的賽道新建工程款由中央及地方挹注2.4億元經費；三星鄉公所今（6日）開連署記者會，遭宜蘭惜溪聯盟質疑，主管機關第一河川局還在審查中，今是民意施壓嗎？

安農溪建輕艇賽道審核中 環團質疑：民代有施壓之嫌

三星鄉安農溪雙賢二號橋現為常年舉辦全國賽輕艇激流的培訓場地，且近年來，宜蘭選手吳亭儀、吳融政、賴冠傑在國際賽事中成績都非常耀眼；吳沙國中輕艇教練林裕堯說，未來安農溪輕艇激流基地若能打造成國際級的人工賽道，不僅降低風險及危險性，提升台灣選手的整體實力，也能成為日後亞洲的移訓基地。

縣府教育處、水資處、三星鄉長李志鏞、鄉代會主席陳世玉、縣議員陳文昌及黃定和等人，今日在安農溪雙賢二號橋畔舉辦記者會。水資處說明，此賽道工程，已通過水理計算及水工模型測試，不影響原本河道通洪使用，也不影響周圍農田灌溉，且透過生態檢核，大大降低對當地生態環境衝擊。

李志鏞表示，環境生態跟運動建設是可兼容雙贏的，若能建造國內第一座國際級基地，必能提高知名度。教育處說明，數月前將計畫送到一河局審查，日前也送出補件，若能通過，希望9月發包，2025年前可完工。一河局回應，還在審議中，依據河川管理辦法，仍希望以臨時性設施為主，盡量不要大幅度開闢人工賽道。

宜蘭惜溪聯盟召集人康芳銘指出，之前一河局開過諮詢會議，當時各NGO團體共提出適法性、河川功能問題、生態衝擊與維護管理4大爭議，各方面希望政府能好好把關、審慎評估；而一河局要求補件，縣府與地方今天就開記者會，是藉故用民意施壓嗎？