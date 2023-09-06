新竹縣政府打造完成鳳坑沙灣，交旅處長戴志君（右）和新豐鄉長徐瑋傑（左）了解生態步道。（羅浚濱攝）

新竹縣政府將廢棄的鳳坑漁港打造完成鳳坑沙灣，環境煥然一新。（羅浚濱攝）

新竹縣海岸線增加1處遊憩新景點！新豐鄉廢棄的鳳坑漁港，縣府投入4500萬元改造為「鳳坑沙灣」，完工驗收後6日移交新豐鄉公所維管正式啟用，新豐鄉長徐煒傑指每天會派員清除海洋廢棄物，讓鳳坑沙灣比美竹北市的新月沙灣。

新豐鄉鳳坑漁港廢棄多年，因有2道像「紅豆餅」的防波堤，在漲、退潮時搭配夕陽成為獨特的風景秘境，吸引很多民眾來打卡拍照，縣府投入4500萬元辦理「鳳坑濱岸水域遊憩區服務設施整備工程」，活化鳳坑。

交旅處長戴志君表示，該工程將長150公尺的廢棄漁澳，就近利用坡頭漁港的飛砂填平，近岸設置為「漁澳水域活動區」，中段填沙成沙灘設為「水域活動廣場」，近海部分則做為漲退潮的「緩衝區」。

原本在港區內排放家庭廢水的樹林大排，往北遷移到崁頭溪口，漁澳四周及延伸到「紅豆餅」防波堤的堤岸，全部重新設置舖面，「生態觀察區」則設置生態步道，串聯到紅毛港紅樹林木棧道。

交旅處在完工驗收後，設立船型的裝置藝術命名為「鳳坑沙灣」，6日移交給新豐鄉公所正式啟用，新豐鄉長徐煒傑到場點交，了解港區設施和生態步道，整個港區煥然一新。

徐瑋傑說，他這幾天傍晚曾來看，有民眾帶小朋友在水域活動區的沙灘玩，新豐增加1處遊憩景點，真的很好，因漲潮會把海洋廢棄物帶進來，每天會派員清理，明天增編3名清潔人員，負責處理鳳坑沙灣的垃圾，希望鳳坑沙灣未來能比美竹北市的新月沙灣。

戴志君指出，將向交通部爭取鳳坑沙灣第二期約3000萬元經費，增設停車場和淋浴設施，並將自行車道延伸到紅樹林，鳳坑沙灣水域活動區將引進風帆等水域活動，靜態水域遊憩廣場及生態觀察區將能發展生態體驗旅遊，配合新竹縣濱海遊憩計畫，將鳳坑沙灣打造為新竹縣海路濱海遊憩的新景點。