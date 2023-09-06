夏季吹冷氣電費帳單總是比較高，一名房東表示，1度電收5元，有房客收到2個月6千元帳單一直嫌電費貴，懷疑電表被偷電，房東納悶明明房間是裝新的分離式變頻冷氣，於是問對方用電習慣，才知他每天冷氣開20度狂吹10幾個小時，不洗濾網，習慣超差。

原PO日前在臉書「靠北租屋2.0」發文，自稱是房東，遇到一名房客一直嫌電費很貴。原PO解釋電費是收1度5元，這名房客最近2個月的電費超過6千元，不停跟他抱怨很貴，懷疑是不是電表被偷接電。原PO詢問房客平時是怎麼用電的，房客才說有吹冷氣，因為房間大覺得冷氣不冷，所以平時都開20至22度。

原PO表示，房客還說一天冷氣大概開10幾個小時，沒洗濾網，也沒搭配循環扇，這種吹冷氣習慣讓房東無言，因為他已經安裝比較新的分離式變頻冷氣，「吹20度，應該哪台冷氣來都耗電吧？」但房客還是懷疑被偷接電。

原PO說，電表處都有裝監視器，不太可能被偷電，且房間是用電熱水器，房客也有用電磁爐煮食物，卻搞得好像是他要騙房客錢，好險與這名房客的合約快到期，之後可以不再租給他。

台電過去曾在臉書透露，冷氣溫度調高1度就可省電6%，以及大約2至3周定期清洗濾網，可以省電10%，且為了達到設定溫度冷氣會高功率運轉，這時最耗電，因此剛開冷氣要避免把溫度調太低，設定26到28度最佳，再搭配電風扇或循環扇幫助空氣對流能涼得快。