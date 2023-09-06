桃園市大園區一名51歲林姓男子，日前透過網友介紹，加入網路電商銷售商品，每想到對方是假電商真詐騙，1名專員告知只要出錢投資，平台就會幫忙找客人及販售商品，不用多花心力就穩定獲利。林男陸續轉帳10萬元給平台，昨天（5日）下午再度前往郵局匯款3萬元時，行員察覺異狀，通報警方到場勸說及時阻詐。

大園分局三菓派出所於昨下午接獲郵局通報，林男欲臨櫃匯款3萬元，但行員詢問他匯款用途及對方資訊，林男僅表示是要做網路電商投資，其餘細節均不清楚，行員察覺有異於是通報警方到場關心。

林男向警方表示，他在8月中時透過網友介紹加入網路電商，電商平台專員告訴他會幫忙找客人及販售商品，當客人有購買某項商品的需求時，他只需要先支付該商品的批發價給電商平台，電商平台就會幫忙將該商品以市價賣給客人，藉此賺取價差。

員警隨後檢視林男與電商專員的對話紀錄，發現林男已多次匯款到電商平台指定的帳戶，且每次的帳戶都不相同，而當林男想要領回獲利時，又被以各種理由要求轉帳，至今已陸續匯款10萬元。

員警研判此為詐欺行為，隨即向林男勸說，告知他所謂的客人及商品，都是假電商平台虛構的，根本就不存在，林男這才驚覺受騙上當，感謝員警及時提醒，才沒讓他越陷越深。

警方呼籲，投資一定有風險，沒有穩賺不賠的生意，請民眾不要相信來路不明的投資管道，更不要輕易匯款，如接獲陌生人提及金錢相關訊息，幾乎都是詐騙陷阱，千萬不要受騙上當。