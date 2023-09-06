桃園市衛生局「醫療小管家」計畫持續擴增服務據點，怡仁綜合醫院今於觀音區藍埔活動中心舉行醫療小管家服務據點揭牌典禮，此為怡仁於觀音區第2個常駐型服務據點，也是全桃園第23處醫療小管家服務據點，現場逾百位貴賓參與，院方盼落實醫療服務社區在地化，服務更多鄉親。

因應台灣人口老化趨勢，對長期照護、居家醫療的服務需求日益倍增，衛生局2019年起委任桃園市醫療體系於較高齡或弱勢的社區設置常駐型服務據點，以單一窗口方式主動找尋鄰近社區民眾的健康需求，盼能早期篩檢及適時轉介治療。

怡仁綜合醫院去年先於觀音區觀音新坡社福館設立第1個常駐型服務據點，服務新坡里及周邊居民，血壓、血糖等量測服務迄今共1110人次、諮詢服務360人次。其中，AF（Atrial Fibrillation心房顫動）初篩320人，心率異常有8人，藉由個管師轉介後，發現3人確認有AF，說明早期發現、早期治療的重要性。

衛生局醫事管理科長江玉琴表示，藍埔活動中心一樓醫療小管家服務時間為每周一至五上午，提供社區民眾免費生理量測服務及脈刻腕式心電圖紀錄器進行AF預篩，數據上傳至醫療小管家資訊管理系統，必要時提供視訊諮詢評估和轉介服務。立委黃世杰也說，感謝怡仁進駐觀音社區照顧民眾，並鼓勵鄉親要積極利用這得來不易的醫療資源。

怡仁綜合醫院執行副院長黃文豪提到，駐點服務後個管師會主動發掘異常或高危險個案，以監測慢性病及評估後續失能狀況的控制，銜接後續治療、心理健康或長期照顧等醫療服務資源適時介入，未來怡仁也將拓展院區，持續深耕、落實醫療服務社區在地化，建立完整的醫養護，服務更多鄉親。