2023台灣文博會即將在22日開展，空總台灣當代文化實驗場（C-LAB）作為文化策展的主展區之一，文化部6日露出展演亮點，科技展演藝術策展人馮建彰及「FREES 自由的設計」團隊，將正進行古蹟修復工程「舊辦公大樓」及「戰情大樓」的施工鷹架華麗變身，轉換成「Working in Progress X 鷹架GPU」科技藝術裝置，22日至10月1日文博會期間展示台灣少見的施工鷹架創作。

C-LAB園區原為舊空軍總司令部（空總），前身為日治時期的台灣總督府工業研究所，其中「舊辦公大樓」及「戰情大樓」是園區古蹟建築群的中心，分別興建於1940年代及1960年代。今年文博會期間，特別將今年3月起在空總展開古蹟修復工程並架設的施工鷹架，變身為科技藝術互動表演裝置「Working in Progress X 鷹架GPU」，以原有施工鷹架結構、防塵布為主體，增加燈光、螢幕錯落於鷹架上，有如矩陣棋盤上的數位符號，並配合音樂節奏變換影像，於夜間展現科技藝術表演新體驗。

策展人馮建彰表示，施工鷹架通常作為施工中的假設工程項目，目的在於維護施工安全與秩序，而本次「Working in Progress X 鷹架GPU」裝置中的鷹架也是以「支撐科技藝術未來蛻變的基本結構」為創作概念，如同支撐AI運算核心的GPU一樣重要。空總施工中的古蹟修復工程，同時也是一顆運算未來的核心載體。此裝置混合工地鷹架的現實意象，輔以光影展演設備，成為一個超大型實體與數位裝置藝術，具有未來科幻感，將過去空軍的古蹟大樓化身為一座可與宇宙未來對話的超大型運算GPU。

9月22日至10月1日，每天晚間5點半至8點期間，將輪流播映《音符實驗場》、《FUTURE VISION LAB Highlight》、《森林・鬱》等3部作品，分別由台灣嘻哈音樂製作人PUZZLEMAN、入圍金曲獎最佳樂團「甜約翰」及「I Mean Us」主唱兼鍵盤手曼達、國內知名動畫業者夢想動畫等製作或參與。

此次活動也規劃特殊的寂靜音樂派對模式（Silent Party Mode），鼓勵民眾可攜帶自己的耳機到活動現場體驗，透過掃描展區內的QR CODE，即可以耳機感受音樂與鷹架上影像互動的沉浸感。

「Working in Progress X 鷹架GPU」也搭配FOCA福爾摩沙馬戲團策劃推出的《漫遊劇場——點亮空總》活動，由日本藝術家高橋匡太（TAKAHASHI Kyota）擔任燈光裝置設計，以場所的公共性為主題，利用光線、影像對場域進行多樣的嘗試，活動進行時，鷹架上特別的光影流動與設計，將與參與漫遊的群眾互動。