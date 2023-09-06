蔡英文內閣近日內將有小幅度異動。據傳退輔會主委馮世寬將轉任行政院政務委員。新任主委將由國安會諮詢委員嚴德發接任。新任人選將等待小英總統出訪史瓦帝尼友邦返國後會宣布，至於為何會突然選擇在大選前進行內閣小改組，外界均相當好奇。

2022年2月農曆年間，馮世寬因心臟衰竭併發肺水腫，在大年初三晚間被送往三軍總醫院急。據了解，馮世寬有心律不整宿疾，因此引發心臟衰竭。不過這一年半來身體狀況良好，並未傳出有任何健康上問題。

實際上，在2020年海軍敦睦艦隊磐石艦官兵集體感染新冠肺炎時，各界究責聲浪不斷，當時擔任國防部長的嚴德發也向國人致歉，同時並提到他接受所有處分包含請辭，蔡英文也在隔天向國人致歉，當時就傳出嚴德發將轉任退輔會主委，但事後還是遭到留任。

嚴德發曾擔任過國防部長、參謀總長、國安會秘書長，現任國安會諮詢委員，資歷比馮世寬還完整，也將會是第二位擔任國防部長過的退輔會主委。

嚴德發最特別的是，在卸下國防部長後，又回鍋接任國安會諮詢委員，這也是創下上將出任諮委的紀錄。據了解，於蔡英文對嚴德發在建軍規劃及軍隊訓練的績效相當肯定，也對嚴德發在軍事戰略的見地十分認同，才特聘嚴德發為國安會諮詢委員。