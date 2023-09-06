「海景蜜月套房」雙人一泊二食，定價25

800元，周一至周四入住，直接下殺31折，限時體驗價7999元。(福容大飯店提供)

淡水福容店與科技品牌EPSON、美國懶骨頭專家Yogibo，三強聯手打造5間全新升級的「海景蜜月套房」。(福容大飯店提供)

「阿基師觀海茶樓」推出「集5星。送好禮」活動，集滿5顆星可兌換美食或門票等好禮。(福容大飯店提供)

拋開3年疫情陰霾，位於淡水漁人碼頭的福容飯店，力抗解封出國旅遊熱潮，今年暑假一舉突破開業以來最高住房記錄。不僅如此，近日觀光局公佈福容淡水店續獲「5星級旅館」評鑑肯定，也獲得新北市「優良旅館」金獎，迎來三喜臨門，飯店祭出多項優惠回饋民眾支持。其中最超值的就是定價25800元的「海景蜜月套房」，平日雙人入住直接下殺31折，一泊二食雙人要價7999元。

福容淡水店繼露營主題房後，再度異業結盟，邀來全球科技領導品牌EPSON，以及美國懶骨頭專家Yogibo，三強聯手打造5間全新升級的「海景蜜月套房」。寬敞室內空間及雙景觀大陽台，房內配備新上市、價值150000元的雷射電視及100吋抗光螢幕，呈現頂規家庭劇院效果，並搭配總價50000元的多款頂級懶骨頭，無論是躺著耍廢看海景，或是舒服坐卧看電影，都能完全服貼包覆支撐身體，達到高品質放鬆模式。

歡慶暑假住房創新高和兩項獲獎殊榮，業者推出五星奢華度假專案回饋顧客支持。9月11日至10月31日，定價25800元的「海景蜜月套房」，周一至周四雙人入住，直接下殺31折，限時體驗價7999元，再贈送早餐及「阿基師觀海茶樓」晚餐合菜。周五至周日入住須加價2000元，晚餐則是田園自助餐。

另外在餐飲方面，飯店同步釋出優惠，高人氣的「阿基師觀海茶樓」推出「集5星。送好禮」活動，當次用餐凡點「星星」推薦品項，集滿5顆星，即可兌換包括人氣飲料組、招牌燒臘雙拼、南瓜海鮮豆腐煲、周五到周日限定的「親子體能館」門票、周六到周日限定的「魚翅灌湯包」等好禮。

此外，活動期間於「阿基師觀海茶樓」、「田園」咖啡廳、大廳咖啡廳消費滿2000元，即送200元抵用券1張，可於下次滿額使用。福容「享福卡」會員再加碼，全館單筆消費滿3000元，即可兌換環保隨行杯1個。

素有台灣觀光旅遊界奧斯卡指標性的「星級評鑑」，歷時4個月嚴謹審核、秘密客實地訪查，根據從業人員的服務能力、軟硬體的競爭力、各部門的專業能力，進行全面性評核。今年福容淡水店續獲「5星級旅館」評鑑肯定，總經理陳柏宏感性表示：「身為北台灣指標性的親子飯店，團隊致力於提供一處好玩、好吃、好住、安心、安全的休閒度假場域。近年來深獲親子客喜愛與支持，這份殊榮，代表每位同仁努力不懈的付出獲得肯定，更要謝謝所有賓客的愛護。」