台中市交通警察大隊第一中隊警員許顯榮及陳尚揚，上周三（8月30日）巡邏時，執行警察局「防制機車事故精實大執法專案」勤務，加強取締機車及路口未停讓行人各項交通違規，全力降低機車族及行人事故傷亡，提升用路人守法觀念，以維護道路交通安全，當日告發機車闖紅燈違規1件。

當天上午7時許，巡邏至北屯區南興路與敦富12街口時，發現一輛重機車女性騎士臉色明顯潮紅且行跡可疑，攔查後用簡易檢測器測試未有酒精反應，員警察覺洪姓女騎士神色有異眼神不定，顧左右而言他。

員警用警用小電腦查驗身分，忽然響起「噹！噹！」兩聲，顯示警告訊息，洪姓民眾為南投地方法院所發布的詐欺通緝犯，員警當場將她逮捕。

警方偵訊時，洪女表示前些日子找工作時，誤信求職廣告公司招聘人員的說詞（工作輕鬆、月入5萬），提供個人的銀行金融簿給公司登錄，未發覺該公司為詐騙集團所虛設，利用她的金融帳戶詐騙金錢，造成她的金融帳戶變成詐騙警示帳戶，因為沒有居住在戶籍地，所以沒收到地院出庭通知，一直忙於工作，期間也不知自己被通緝了，直到被警方攔查後才知道。

交通警察大隊第一中隊員警許顯榮及陳尚揚，於勤務中積極執行「防制機車事故精實大執法專案」勤務發現可疑，積極查證，進而查獲通緝犯並將其移送南投地方法院偵辦。

警方提醒，司法文書有關個人權利須注意查證審慎處理，避免自己權利受到損失。