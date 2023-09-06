進口蛋相關爭議持續延燒，農業部長陳吉仲今（6）日召開記者會除公布與超思公司的合約，也預告要對國民黨台北市議員徐巧芯、前立委邱毅提告。對此，國民黨台北市立委參選人羅智強除反問，徐巧芯指控農業部謀財害命到底哪裡不對？更砲轟陳吉仲「你告什麼告？」

陳吉仲指出，徐巧芯的「謀財害命」指控對防檢署、食藥署等單位同仁而言，都是嚴重的污衊，「要政治攻擊是一回事，但抹黑前線辛苦的人員一定提告」，因此會以個人名義提告。徐巧芯則回應，要告來告，奉陪到底，若真的上了法庭正合她的意，會向農業部要求提出更多資料，「我高興都來不及。」她並預告，明天早上會提告陳吉仲涉嫌圖利。

羅智強今在政論節目《新聞大白話》怒轟陳吉仲「你告什麼告？」他指出，超思公司的資本額只有50萬，卻能進口8000多萬顆雞蛋，而農業部到現在都沒有說清楚中間程序，此外，超思公司進口的巴西雞蛋也被檢驗出有害物質，所以，徐巧芯指控農業部謀財害命到底哪裡不對？

羅智強痛批，從先前雲豹小公主爭議、國民黨立委王鴻薇踢爆的「綠電九天玄女煉金術」，到這次的超思公司，民進黨上台後很喜歡發國難財，「遇到蛋荒就開始拿補助、政府預算，然後便宜行事，很多黑幕重重的事情就會發生。」最後，羅智強也歡迎陳吉仲提告，大家也很期待陳這麼做，「就看看怎麼認證、打臉。」