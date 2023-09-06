日本首相岸田文雄今天表示，日本將在6個領域上加強對東南亞國家的支持與合作，其中包括交通基礎設施與海上巡邏等。

路透社報導，雅加達本週主辦由10個成員國組成的東南亞國家協會（Association of Southeast Asian Nations, ASEAN）峰會。在中國對備受爭議南海水域宣稱擁有主權之際，岸田在雅加達舉行的東協印太論壇（ASEAN-Indo-Pacific Forum, AIPF）上發表演說時作出上述表述。

岸田說：「我們將在政治、安全、經濟、文化與社會等領域發展範圍廣泛的合作倡議。」

岸田表示，日本願在未來3年在這6個領域培訓5000人，其中也包括在網路空間的合作。交通運輸基礎設施計畫包括建立海港、道路、鐵道與機場等。

日本也將協助增強海上執法能力，方法是培訓海上警衛隊與海警人員，以及提供巡邏船艦。

岸田也說，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發與俄羅斯全面入侵烏克蘭後，日本將加強與此區的供應鏈，以確保商品的穩定配送與糧食安全。

東京今年12月將主辦與東協領袖的峰會，以慶祝日本與東協友好合作50週年。