南亞國家馬爾地夫9日將舉行總統選舉，這場選舉對於決定中國或印度是否贏得對這個印度洋島鏈國家影響力的競爭，可能具有決定性。

路透社報導，人口約52萬1000人的馬爾地夫素以陽光明媚的環礁和奢華度假村聞名，但互相競爭的亞洲強國中國與印度雙雙尋求對馬爾地夫示好並建立影響力，在馬爾地夫基礎設施上投入數以百萬計美元。

雖然印度與馬爾地夫有著長久的文化、經濟和安全關係，中國近年來大力投資馬國基礎設施計畫，打造兩國更為密切的關係，並追求交通運輸與能源網絡「一帶一路」的願景。

馬爾地夫總統索里（Ibrahim Mohamed Solih）主打「印度優先」政策，以及促進與鄰國印度之間的密切關係，他在民調中似乎取得些微領先。

而支持索里主要對手穆伊祖（Mohamed Muizzu）的聯盟過去一直與中國關係密切，且發起「印度滾出去」運動，承諾要撤走由幾架偵察機和約75名人員組成的印度小規模軍事部署。

但馬爾地夫前外交部長、人權倡議人士夏希德（Ahmed Shaheed）指出，對於28萬名具資格選民中的大多數人來說，強權競爭預料不會成為他們投票的關鍵因素。

夏希德向路透社表示：「就國內而言，我不認為印中議題對選民來說會是什麼急迫的問題，雖然此事對幾個國際觀察人士來是最令人關切的議題。」

他說：「從選戰來看，未來最大的挑戰顯然是管理債務負擔。」