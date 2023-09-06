桃園石門水庫在冬季楓樹轉紅、形成別緻的美景，因此桃園市政府每年選在年末舉辦桃園半程馬拉松「石門水庫楓半馬」活動，今年預計在12月3日從石門水庫南苑停車場出發，從9月1日中午12點到10月13日晚間11點59分開放報名，共有半程馬拉松（21.0975公里）、路跑組（10公里）、健康休閒組（5公里）以及半馬和路跑組視障組。

桃園半程馬拉松石門水庫楓半馬今年迎來全新賽道，沿台四線經過崁津大橋、大溪橋頭旁，至武嶺橋前折返，過往路線轉彎處多，坡度起伏較大，今年賽道上截彎取直，期待各路路跑好手前來挑戰破PB，至於路跑組與健康休閒組，沿著環湖公路經過環翠樓、石門水庫大壩紀念碑，欣賞石門水庫獨有的楓紅賽道。

本屆賽事半程馬拉松組，將取男、女總排敘獎取前10名，路跑組男、女總排敘獎取前5名，並有視障組專屬獎勵及變裝組敘獎，總獎金高達45萬8千元，等待各路好手前來破生涯最佳成績、搶獎金。

另外，為了響應桃園市政府「2050淨零排放」，石門水庫楓半馬向「淨零、減碳、減塑」看齊，成為桃園綠色路跑賽事，賽事紀念衣(背心、短T)使用環保材質，每組皆贈水杯夾以減少紙杯用量，鼓勵跑友循環使用、降低廢棄物，達到「淨零、減碳、減塑」目標，選手的長跑路徑，同時也是桃園的「淨零路徑」，使得「減碳」成為桃園路跑活動特色。