縣府會同廠商會勘，初步研判可能是小朋友不知道座椅會自動回原點，頻繁拉扯導致鋼索滑脫釀傷。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

埔里鎮福興溫泉的親子共融公園完工後試營運不到1個月，驚傳有小朋友受傷。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

縣府與廠商決定拆除滑軌座位的自動復歸設備，改為手動操作。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣埔里鎮福興溫泉的親子共融公園完工後試營運不到1個月，驚傳有女童遭遊戲滑軌的鋼索「割喉」，縣府5日派員現勘，研判是滑軌設有復歸裝置，即座椅可自動回出發點，疑似孩童不了解該功能而拉扯，導致鋼索滑脫傷人，已改為手動復歸並研議改善。

受傷女童的家長指出，福興溫泉有了親子共融公園後，大家都很開心，沒想到其他小孩在公園玩滑軌時，滑軌的鋼索突然鬆脫，導致她的孩子遭波及，孩子的脖子、手被鋼索割傷。南投議員陳宜君接獲陳情，5日邀縣府建設處、風景區管理所會勘。

縣府會同廠商會勘，初步研判可能是小朋友沒有注意「遊戲滑軌使用須知」，該滑軌設置自動復歸功能，即小朋友乘坐座椅滑動到另一端後，座椅會自動回到出發點，小朋友不知道座椅會自動回原點，頻繁拉扯導致鋼索滑脫而釀傷。基於安全考量，決定先拆除滑軌座位的自動復歸設備，改為手動操作。

縣府指出，發現有小朋友受傷，第一時間立即關心慰問受傷小朋友，由於福興溫泉的親子共融園區投保公共意外險，後續將協助受傷小朋友保險理賠事宜；為了避免類似事件再發生，兒童遊憩場將全面進行檢視，確定安全無虞後再行開放。

陳宜君說，縣府與廠商會勘後，已拆除滑軌座椅的自動復歸裝置，改為手動，避免因使用不當釀災風險。她建議遊戲場上方應增設遮陽設備，除了緊急聯繫電話，現場也應該加裝監視器系統，管理中心才能掌握遊戲場狀況即時因應。