王力宏近日積極練團，重回巔峰狀態。（寬魚國際提供）

王力宏積極練團，與樂隊培養合作默契。（寬魚國際提供）

王力宏「ONE Leehom Wang一個王力宏演唱會」將於本周六、日(9月9日、10日)在台北小巨蛋登場，來自世界各地的「神級樂手」近日抵台，正式進入彩排階段。王力宏形容這次樂手陣容就像是「復仇者聯盟」，全部都是最強的、擁有音樂超能力！而相隔4年重返小巨蛋，他也把自己調整到最佳狀態，每天游泳1.2公里、跑步5公里加上重訓、瑜伽，練出一身炸裂肌肉，王力宏目前體脂只有12％、體重72公斤，回到10年前的巔峰狀態。

王力宏5度攻蛋，特別請到「吉他之神」James Wilson領軍，組成國際神級樂手的「天團」，貝斯手Kesavan K Subramaniam是馬來西亞赫赫有名的音樂人，鍵盤手Aubrey Suwito是馬來西亞天后Siti Nurhaliza的御用鍵盤手，與王力宏同是美國「柏克萊音樂學院 Berklee College of Music」的校友。鼓手則是印度裔的Sarah Thawer，被稱為「Sarah Drums 鼓后Sarah」。

王力宏練團時聲音狀況極佳，與神級樂手合作讓他非常放心，他說：「很期待把世界級的樂手介紹給台北的歌迷，希望給久違的歌迷難忘的、零距離的感動。」先前他在社群PO名為「競技場的人」的影片，超猛肌肉讓人眼睛為之一亮，其實他一直有健身習慣，只是為了演唱會再加強份量，他說：「每天堅持進步1-2％，終於追回了2013年的狀態。」至於演唱會上是否秀出健身成果？王力宏開玩笑說：「那我要找寬姊商量。」

為了保護嗓子、保持最佳狀態，王力宏在演唱會當天將會進入「靜音」模式，他過去在後台與工作人員進行筆談，現在科技進步了，他笑說筆談變成用手機打字再播出聲音，溝通無礙也更快，演唱會有許多好友到場探班，他只能先說抱歉，無法「接客」，等演出結束，才能和前來探班的友人碰面「說話」。