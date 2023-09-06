大陸影視大亨鄧建國是廣東巨星影業公司董事長，曾經投資拍攝《風流才子紀曉嵐》、《康熙微服私訪記》等，現年60歲的他還有過多段緋聞，近日他出席自己執導的電影宣傳活動，由於新片與父愛有關，他話匣子全開，突然點名演藝圈中的「不孝子女」，還爆料那英出道前把爸爸氣到住院，但被點名者都暫未回應。

據《吃瓜敲猛的阿飛-》報導，鄧建國近期出席執導電影《爸爸，讓我再愛你一次》的觀影會時突然開始爆料，先說有位知名導演連爸爸告別式都不去，接著提到最近因《中國好聲音》引起爭議的那英，出道前不顧父母反對在哈爾濱夜店唱歌，將父親氣到住院，強調是他聽說的。

鄧建國接著表示，其實為人子女只要驚動的父母都是不孝的，點名陳凱歌兒子陳飛宇、成龍兒子房祖名、張國立兒子張默，提到房祖名更表示成龍這麼優秀，不理解怎麼會生出這麼不孝的兒子，打趣說可以列一個「演藝圈不孝子排行榜」，認為公眾人物應該帶頭做好表現才對，言詞引來網友驚嘆。

鄧建國稱那英出道前將父親氣到住院。（圖／翻攝自吃瓜敲猛的阿飛-微博）

而房祖名先前捲出呼麻事件，讓成龍一個頭兩個大，一度揚言未來不會把98億台幣的家產給兒子，要房祖名自己從頭打拚，但等房祖名出獄後，成龍受訪改口表示父子感情因這樁風波變得更好，港媒問他願不願意幫兒子鋪路？他表示「（家產）不留給他留給誰？全部都會留給他，他是我兒子，我是他老爸，不能改變」，看似完全原諒了房祖名。

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