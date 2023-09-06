基隆市環保局6日上午進行清潔隊儲備司機的第一階段術科路考測驗，考生表示，事前完全沒有練習的機會，一上場就要跟它（垃圾車）拚輸贏。基隆市清潔隊長潘家齊表示，今年的司機招考預計錄取30人，卻有133人報名，預估錄取率僅有22.5％。

日前才進行儲備清潔隊員體能測驗的基隆市環保局，6日上午在東光路橋下停車場舉行垃圾車駕駛的路考測驗。測驗內容包括路邊停車、曲線調頭、倒車入庫等三個項目。有133人報名，包括3名女性，預估錄取30人。

潘家齊表示，因為報考的人數較多，路考測驗預計分三天舉行，報考的民眾都必須持有一年以上的職業大貨車駕照，因此競爭相當激烈。問及以基隆的地理環境來看，為何考試項目沒有上坡起步時，潘家齊指出，主要是因為基隆監理站並沒有職業大貨車的考試場地，因此許多考核項目，如S型、上坡起步等項目就沒有辦法辦理考核。

考生辜先生表示，考試現場沒有練習的空間及時間，一到考場就得坐上垃圾車跟它輸贏。問及考核難度時，辜先生說，雖然不認為很難，但畢竟沒有開過，多少有點緊張。

基隆市環保局將在9月13日公布進入第二階段筆試測驗的名單，環保局提醒考生當天可自上午9時起，查詢自己是否進入第二階段，並下載入場通知書。第二階段的筆試將於9月17日進行。