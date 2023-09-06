今天下午3時許，高市府環保局及工務局在副市長羅達生整隊於市府集合出發，緊急調派20輛抓斗車、20輛運土卡車，共40輛機具、約100人力前往台東馳援，協助台東全面展開災後環境復原工作。（高市環保局提供）

今天下午3時許，高市府環保局及工務局在副市長羅達生整隊於市府集合出發，緊急調派20輛抓斗車、20輛運土卡車，共40輛機具、約100人力前往台東馳援，協助台東全面展開災後環境復原工作。（高市環保局提供）

今天下午3時許，高市府環保局及工務局在副市長羅達生整隊於市府集合出發，緊急調派20輛抓斗車、20輛運土卡車，共40輛機具、約100人力前往台東馳援，協助台東全面展開災後環境復原工作。（高市環保局提供）

救災不分藍綠！海葵颱風來襲，台東籠罩強風暴風，路樹倒塌、土石流災況頻傳，災後亟需大量人力、機具。高雄市長陳其邁雖然正陪同蔡英文總統至非洲友邦國訪問，基於縣市合作互助精神，在台灣時間今（6）日稍早越洋致電台東縣長饒慶鈴，表達關懷之外，也霸氣宣布全力支援台東所需各項資源，緊急調派重機具及上百人力遠赴台東馳援。

海葵颱風3日從台東成功鎮及東河鄉間登陸，造成台東縣嚴重災情。陳其邁獲悉後，致電台東縣長饒慶鈴表達關懷，也強調全力支援台東所需各項資源立場，盼共同維護民眾生命財產安全、並協助早日恢復日常生活。

陳其邁並指派高市府副祕書長王啟川擔任窗口與台東對接協助事宜，由環保局長張瑞琿率隊前往台東。今天下午3時許，高市府環保局及工務局在副市長羅達生整隊於市府集合出發，緊急調派20輛抓斗車、20輛運土卡車，共40輛機具、約100人力前往台東馳援，協助台東全面展開災後環境復原工作。

羅達生指出，此次台東災後支援復舊，為能在最短時間內協助完成緊急性搶救任務，高雄市今日接獲訊息，在有限機具、人力下，旋即以最快速度盡力調度可動員資源，提供較台東原先所開需求更多的協助，今天下午完成整備集結後，盡力投入台東縣救災支援，相信定能協助盡早恢復。

張瑞琿提到，這次海葵颱風滯留時期風強雨大，在高雄造成部分市區道路積淹水、路樹斷枝傾倒，市府已動員先行移置傾倒路樹與障礙雜物，確保市民有安全、暢通用路環境。環境復原作業順遂，零星待復原狀況持續進行並加速當中。