世新大學陳清河校長擔任廣播金鐘主任委員。（三立提供）

第58屆廣播金鐘獎頒獎典禮將在10月14日於國父紀念館登場，6日舉辦入圍名單揭曉記者會。今年評審團由世新大學陳清河校長擔任主任委員，曾奪下廣播金鐘獎的黃子佼、黃連煜先前接連被爆出MeToo風波，陳清河今表示，「現在只要跟性平有關的部分，因為它有社會觀感的底線，這個部分經過討論之後，不希望單一個人的部分引起社會爭議。」

陳清河也嚴肅說，評審團有共識，這條紅線是不能踩的，「單一個人的部分，節目的部分我們還是照常的，因為節目是團隊，個人的獎項，我們就沒有給他鼓勵。」

至於黃子佼去年透露，不再報名廣播金鐘獎個人獎項，但節目還是會報名，今年是否有報名？陳清河說：「據我了解節目團隊是有他（黃子佼）的，個人獎是沒有。」之前被爆出性騷的黃連煜6月被「講客廣播電台」撤掉擔任節目主持人一職，黃子佼、黃連煜今年同樣都沒有入圍廣播金鐘獎。

世新大學陳清河校長擔任主任委員帶領評審團歷經3個月的專業討論，最終選出125件入圍作品；特別獎項評審團則由中華民國社區廣播電台產業協會賴靜嫻理事長擔任主任委員，並於記者會中公布郭米村（丁村）、沈鴻元榮獲今年度特別貢獻獎。